В Татарстане ослепший по ошибке врачей мужчина смог отсудить у клиники 200 тысяч рублей

В Набережных Челнах мужчина, ослепший из-за врачебной ошибки, смог отсудить у клиники только 200 тысяч рублей, хотя просил о моральной компенсации в 5 миллионов.

Мужчина несколько раз обращался в ЦРБ Ростовской области, где офтальмолог назначал ему лечение, которое не помогало. Направление на операцию мужчине не выписывали. После чего пациент решил обратиться в диагностический центр. Там ему сообщил, что зрение восстановить уже невозможно.

Суд назначил экспертизу, и она показала, что челнинец действительно получил услуги ненадлежащего качества.