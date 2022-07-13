Массовая драка россиян и мигрантов из-за неудачной шутки привела к смертельному исходу

В Московской области в массовой драке между местными жителями и мигрантами погиб мужчина. Потасовка началась в деревне Тарасково в Каширском районе МО.

Известно, что поводом для кровавой разборки стала пошлая шутка, которую приезжие отпустили в адрес девушки из местного общежития. Местные не стерпели.

За девушку заступился 41-летний мужчина. Его избили так, что он скончался от травм. Друзья погибшего собрались и пошли выяснять отношения с мигрантами.

Массовые волнения пришлось пресекать сотрудникам полиции.