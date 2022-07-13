Лавина купюр: Глоба назвал два знака Зодиака, которые могут стать богатыми во второй половине июля

Особый период высоких финансовых возможностей откроет во второй половине июля 2022 года Меркурий для двух знаков Зодиака. Так считает советский и российский астролог Павел Глоба. Он уверен, что представители этих знаков без труда смогут разрешить свои текущие материальные проблемы и создать отличный задел на безбедное будущее.

Овен

Овнам финансовая удача улыбнется после 15 июля 2022 года. Практически до конца месяца сохраняется благоприятный фон для зарабатывания денег, получения премий, возврата долгов. Выгодные предложения могут поступить представителям знака уже к 19-20 июля, и на них стоит согласиться. Неограниченные возможности откроют для себя Овны, которые не боятся рисковать. Их риск окупится с лихвой в самое ближайшее время. Допустимы сделки с крупными суммами, инвестиции.

Рыбы

Рыбы начнут получать пользу от финансово-благоприятного периода с 17 июля. Именно в этот период придут крупные суммы денег, очень может быть, что поступления произойдут из совершенно неожиданных источников, на которые представители знака и не рассчитывали. Вторая половина июля благоприятна для тех, кто меняет работу на более высокооплачиваемую. Глоба предупреждает, что Рыбы ни в коем случае не должны терять голову и начинать бездумно тратить деньги.