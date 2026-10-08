NC: Устранение жира на животе ведет к замедлению старения мозга

Снижение объема висцерального жира, который накапливается вокруг внутренних органов, может быть связано с более медленным старением мозга. К такому выводу пришли исследователи Университета имени Бен-Гуриона в Израиле, результаты их работы опубликованы в Nature Communications.

Ученые наблюдали за участниками программ снижения веса в течение периода от пяти до 16 лет. В исследование вошли более 500 человек, в основном мужчины позднего среднего возраста.

Специалисты сопоставляли изменения объема жировой ткани с результатами когнитивных тестов и данными магнитно-резонансной томографии. Отдельное внимание они уделяли именно висцеральному жиру, а не только общему снижению массы тела.

Анализ показал, что устойчивое уменьшение внутренних жировых отложений связано с более благоприятными показателями состояния мозга в дальнейшем. У таких участников отмечались больший объем мозга, включая серое вещество и гиппокамп, который участвует в работе памяти.

Исследователи пришли к выводу, что важным фактором может быть контроль уровня сахара в крови. С изменениями мозга коррелировали показатели глюкозы натощак и гликированного гемоглобина, тогда как связь с холестерином и маркерами воспаления оказалась менее выраженной.

Авторы работы отмечают, что для уменьшения висцерального жира важны сбалансированное питание и регулярная физическая активность. По их данным, сокращение таких отложений может иметь значение не только для обмена веществ, но и для сохранения когнитивных функций.

При этом исследователи подчеркивают, что речь идет о связи между снижением висцерального жира и более медленными изменениями мозга. Окончательные механизмы этого процесса требуют дальнейшего изучения.

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