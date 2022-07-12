Люди с полными тележками, но без акул и фрикаделек: Как проходят последние дни ИКЕА в Казани

С 5 июля в Казани стартовала большая распродажа в ИКЕА, только вот без скидок и снижения цен. Планирование со специалистами, дизайн и сборка также недоступны, оформить кредит или рассрочку нельзя. Так сказать, забирайте, что имеем, здесь и сейчас, по той цене, какую скажем. А недавно и вовсе в социальных сетях пошел слух, что в некоторых городах и ресторан ИКЕА с так полюбившимися шведскими фрикадельками на время возобновил работу. Корреспондент Prokazan.ru решила узнать так ли это? И как вообще проходят последние дни известного шведского бренда в Казани?

Придя в торговый центр, я сразу направилась в сторону ИКЕА. И увидела лишь пустые прилавки, закрытые двери и никаких фрикаделек. В Казани по-прежнему все закрыто. Везде лишь объявления, где именно можно забрать свой заказ.

В будний день людей много. То и дело, заходят без всего, а выходят уже с полными тележками. Пускают только тех, кто пришел за заказом, который можно сделать только онлайн.

“Заказать можно только онлайн. Сюда только уже за выдачей. Сайт работает по времени. Бывает открывается и закрывается”, - сказал нам сотрудник на пропускном пункте.

Только вот заказ сделать совсем не просто. Нужно набраться терпения и много ждать. Ведь зайдя на сайт официального интернет-магазина, купить все, что душе угодно, сразу не получится. Первое, что увидит покупатель, это белый экран, где написано, ожидайте своей очереди. Сколько ждать? Какая ты в очереди? Непонятно.

На официальной странице бренда в России в социальных сетях пояснили, что таким образом регулируется нагрузка на сайте при помощи автоматической очереди, и может занять время от нескольких минут до более часа.

“Уважаемые покупатели! Вы можете оформить заказ на сайте ikea.ru, когда есть доступные интервалы для доставки и самовывоза в вашем городе. Мы будем открывать новые интервалы по мере обработки поступивших заказов, чтобы у каждого была возможность совершить покупку. Обращаем ваше внимание, что во время осуществления продаж нагрузка на сайте регулируется при помощи автоматической очереди на странице ожидания. Время ожидания зависит от единовременного количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа. Пожалуйста, не обновляйте страницу на сайте, чтобы система сохранила вашу очередь”, - говорится в сообщение.

При этом также добавили, что личный кабинет и список покупок недоступны. Поэтому следует сразу товары добавлять в корзину.

Скажу честно, меня хватило на 40 минут. Я даже успела сходить на обед, а запись все также по-прежнему висела на экране монитора. Судя по тому, сколько людей идет за заказами, и полном отсутствии очереди и давки, как это было в последний рабочий день ИКЕА, можно сказать, что до выдачи заказов доходят только весьма терпеливые и целеустремленные люди.

“Честно, я очень ждала распродажу, так как привыкла здесь покупать постельное белье, да и вообще все для дома. Вот купила подушки и все в этом роде”, - поделилась девушка.

“Купила то, что не успела, но хотела. В основном посуду и полотенца”, - отметила девушка.

Большинство людей действительно выходили с товарами для дома и интерьера. Кто-то накупил подушек, полотенец и посуду. И только некоторые выходили с огромными тележками и габаритным товаром.

“Очень жаль, что все-таки закрывают. Замена есть ИКЕА, но просто нет такого формата в России, как здесь. Они все в одном магазине собрали. Мне кажется никто не сможет заменить, чтобы было, как в ИКЕА”, - прокомментировала женщина.

Вместе с тем, поклонники ИКЕА уже стали попадаться на уловки мошенников, которые активизировались с открытием распродажи. Заказать хочется, времени тратить не хочется. И вот тут-то предприимчивые дельцы предлагают сделать все быстро. А именно за деньги оформить заявку на необходимую вам позицию с гарантией, что смогут купить нужный товар, надо лишь заранее оплатить услугу. Вот только денег можно лишиться сразу, а любимых тарелок, полотенец и акул дождаться вряд ли получится.