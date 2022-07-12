В Казани водитель бульдозера почти все тело обжег антифризом

В Казани на полигоне ТБО "Восточный" пострадал водитель бульдозера. Он получил ожоги от антифриза, сообщает Mash Iptash.

Мужчина работал как обычно и вдруг заметил, что бульдозер ведет себя странно. Он остановился, чтобы посмотреть, в чем дело, но двигатель еще не остыл. Крышку бака охлаждающей жидкости сорвало и антифриз залил водителю руку, лицо, шею и грудь.

На месте работы бригаду скорой помощи никто не вызвал, отправили водителя домой, где жена сама вызвала медиков. Водителя госпитализировали в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы.