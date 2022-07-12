Просто копия папы: вдова Сергея Бодрова-младшего показала их подросшего сына и удивила всех

Сергею Бодрову-младшему в этом году мог бы исполниться 51 год. Живым его сын Александр не помнит. Ему был всего месяц, когда его знаменитый отец бесследно исчез, это случилось 20 сентября 2002 г. в Кармадонском ущелье в Северной Осетии.

Вдова Сергея Бодрова-младшего Светлана рассказала, что их сын Александр очень похож на отца. Об этом пишет портал StarHit. Сейчас Александру 20 лет.

"Даже в движениях иногда, когда он начинает кривляться или танцевать, меня прямо током пробивает, потому что вижу Сережу. Как-то на генном уровне все передалось, вплоть до характера", — рассказала вдова.

Сын "Данилы Багрова" тоже решил посвятить себя творчеству, но в кино не пошел, хотя мог бы, учитывая сходство с отцом. Он пробует свои силы в музыке, пишет рэп и выступает под псевдонимом Simple Саня. При этом Александр решил не раскрывать свою фамилию, чтобы построить карьеру с нуля, без отсылок к знаменитому отцу.

Сергей Бодров-младший официально считается пропавшим без вести. В сентябре 2002-го он находился в Кармадонском ущелье в Северной Осетии, где снимал фильм "Связной". Поздно вечером 20 сентября сошел ледник Колка протяженностью около пяти километров. Съемочную команду накрыло слоем грязи, снега и камней. Стихия уничтожила жилые постройки в виде базы отдыха местного вуза и нескольких деревень, а также линий электропередач. Спустя полтора года нашли 20 тел погибших. Тела Бодрова среди них нет.