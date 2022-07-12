Латвийские СМИ слили снимок Аллы Пугачевой и шокировали всех: такой Примадонну еще не видели

Латвийские СМИ сделали снимок Аллы Пугачевой, которая вместе с Максимом Галкиным побывала на концерта Интара Бусулиса, известного своими довольно жесткими и негативными высказываниями в адрес России.
Свежих снимков Примадонны в прессе в России не было давно, и поклонники, увидев новое фото, оказались шокированы. Снимок попал в руки российской журналистки Алены Жигаловой, и она опубликовала фотографии в своем Telegram-канале.
Сама Алла Борисовна свежие снимки выкладывает, но они тщательно отретушированы. На фото латвийских журналистов она предстала такой, какая она есть, без фотошопа.
Ранее мы сообщали, что Киркоров ударил Юрия Шевчука ногой в лицо.