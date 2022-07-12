Латвийские СМИ слили снимок Аллы Пугачевой и шокировали всех: такой Примадонну еще не видели

Латвийские СМИ сделали снимок Аллы Пугачевой, которая вместе с Максимом Галкиным побывала на концерта Интара Бусулиса, известного своими довольно жесткими и негативными высказываниями в адрес России.

Свежих снимков Примадонны в прессе в России не было давно, и поклонники, увидев новое фото, оказались шокированы. Снимок попал в руки российской журналистки Алены Жигаловой, и она опубликовала фотографии в своем Telegram-канале.

Сама Алла Борисовна свежие снимки выкладывает, но они тщательно отретушированы. На фото латвийских журналистов она предстала такой, какая она есть, без фотошопа.