Гасить фашистов: Кадыров опубликовал ролик, в котором Зеленского принимают в батальон «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новое видео, на котором президента Украины принимают в батальон "Ахмат".

"Часть третья о том, как Зеленского все-таки пожалели и взяли в батальон "Ахмат"", — гласит подпись к видео.

Актер в образе Зеленского с пакетом на голове доставлен в тренировочный лагерь военных "Ахмата№. Пакет снимают, выдают каску и Зеленский начинает радоваться, что теперь "можно будет гасить фашистов и нацистов". Потом понимает, что в батальон его взяли в необычном качестве - в качестве живой мишени. После чего "Зеленский" просит пощадить его, кричит, что "Ахмат -сила".

Первую пародию на Зеленского Кадыров опубликовал 4 июля. В ней президент Украины якобы подписал акт о безоговорочной капитуляции. В следующей пародии украинский лидер якобы попросил главу Чечни взять его в батальон "Ахмат".