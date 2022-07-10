Мужчина ночью ворвался в детский лагерь и напал на детей

Неизвестный мужчина ночью пробрался на территорию детского лагеря "Волжанка" в Ульяновской области и напал на детей, сообщает Telegram-канал 112.

Мужчина прошел в корпус и пробрался на второй этаж. Там размещены дети в возрасте от 9 до 10 лет. Зайдя в комнату к девочкам, мужчина начал громко нецензурно выражаться и разбрасывать одеяла. Одну девочку столкнул с кровати, а другую и вовсе принял за собственную дочь и начал обнимать.

После этого неизвестный зашел в комнату к мальчикам, заставил их выстроиться по росту и чистить зубы. Нескольких детей он ударил.

Сейчас нападавшего ищет полиция, к инциденту присоединился СК.