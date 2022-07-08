Троих хоккеистов КХЛ уличили в поддельных военных билетах: возбудили уголовные дела

В отношении форварда уфимского "Салавата Юлаева" Анвара Сулейманова, а также бывших игроков команды Владислава Лукина и Михаила Воробьева возбуждены уголовные дела по факту покупки военных билетов.

По данным Mash, хоккеисты обращались за данной услугой к бизнесмену Фариту Самигуллину, который, пользуясь своими связями в местных военкоматах, оформил им военные билеты за определенное финансовое вознаграждение. Представители органов полагают, что по аналогичной схеме оформили военные билеты и Кирилл Капризов с Иваном Федотовым.

Добавим, что Федотова ранее задержали и отправили служить на Новую Землю.