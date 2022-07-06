Запретами уже не удивишь: 4 казанские компании попали под санкции Японии

Правительство Японии обнародовало новый пакет антироссийских санкций. В список вошли и 4 компании из Казани.

Причина - нахождение компаний в составе корпорации «Ростех», которая числится в концерне «Радиоэлектронные технологии». Новые санкции призваны сократить работу компаний, которые влияют на промышленную базу России, отмечают японские власти.

Так, в список в том числе включены Казанское приборостроительное конструкторское бюро, НПО "Радиоэлектроника" им. Шимко, компании "Радиоприбор" и "Рычаг".