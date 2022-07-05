Еще одна странная смерть: главу компании-подрядчика «Газпрома» нашли мертвым в элитном коттедже

В Ленобласти в элитном коттеджном поселке "Морские террасы" нашли мертвым главу компании-подрядчика "Газпрома" Юрия Воронова. Об этом сообщает 47news.

Тело с огнестрельным ранением головы лежало в бассейне, недалеко валялся и травматический пистолет.

Погибший был учредителем и гендиректором транспортно-логистической компании "Астра-Шиппинг" — она специализировалась, в частности, на подрядах "Газпрома" в Арктике.

Жена погибшего сообщила, что муж поехал за город 1 июля. До отъезда выпивал: поссорился с партнерами и потерял немало денег.

Весной в коттеджном поселке был найден мертвым еще один топ-менеджер "Газпрома" Шульман, руководивший расчетным центром, а позднее в Испании нашли мертвым бывшего топ-менеджера российской газовой компании "Новатэк" Сергея Протосеня. Также мертвыми были найдены члены его семьи — 53-летняя жена и 15-летняя дочь.