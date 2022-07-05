Пили оба, но виноватой оказалась только она: муж в Татарстане до смерти забил жену

В доме на улице Ленина в Мамадыше обнаружено тело 46-летней местной жительницы. Ее до смерти избили. Как сообщает республиканский Следком, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, приведшего к смерти.

По подозрению в жестокой расправе задержан 35-летний муж погибшей. Он уже во всем сознался.

Предварительно установлено, что пара распивала алкоголь. Пили оба, но муж решил "воспитать" благоверную и сделал ей замечание, что она слишком много пьет спиртного, а потом избил ее до смерти.

Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для него, заключённого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.