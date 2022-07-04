В Татарстане набирают студентов-добровольцев для гуманитарной миссии на Донбассе

Для гуманитарной миссии по разбору завалов в Донбассе в Татарстане начали набирать добровольцев, о чем сообщает организация "Студенческие отряды. Татарстан". В группе движения в ВК появилось соответствующее объявление.

Чем именно будут заниматься добровольцы, описано довольно подробно. Студенты будут помогать в восстановлении инфраструктуры населенных пунктов, в разборе завалов, займутся благоустройством мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР. Медицинские отряды помогут медперсоналу в больницах ЛНР, в них приглашают ребят с профильным образованием. Также татарстанские студенты будут работать вожатыми и организовывать досуг детей Донбасса.