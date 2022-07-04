IKEA заявила о старте распродажи товаров со складов в Казани

Сеть магазинов IKEA официально подтвердила, что начнет распродажу товаров со складов 5 июля. Эта информация появилась на официальном сайте компании.

"С 5 июля в течение нескольких недель вы можете купить товары IKEA только на сайте ikea.ru", — говорится в заявлении.

Отмечается, что товары будут продаваться до тех пор, пока они есть в наличии. Продать собираются даже выставочные образцы.

Доставлять покупки будут только в тех городах, в которых есть магазины сети: в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Уфе, а также получателям на расстоянии 50 километров от вышеуказанных городов.

15 июня IKEA объявила о намерении продать все четыре фабрики в России, а также сократить бизнес в стране. При этом полностью компания не уходит: ее розничный бизнес "остается на паузе".

В последние дни июня компания провела закрытую распродажу среди своих сотрудников.