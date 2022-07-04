Подросток на электросамокате влетел в Lamborghini за 20 млн рублей

Подросток на электросамокате попал в весьма дорогостоящее ДТП в центре Екатеринбурга. Юноша врезался в Lamborghini Aventador, стоимость которого составляет порядка 20 млн рублей. Мальчик на электросамокате ехал на зеленый сигнал светофора и не успел завершить маневр. Иномарка, водитель которой не заметил подростка, стала поворачивать направо, в результате чего самокатчик въехал в машину.

Мужчина за рулем дорогого авто проявил щедрость и решил не вызывать ГИБДД, потому что никто не пострадал. По словам хозяина иномарки, ремонт автомобиля ему обойдется примерно в 250 тыс. рублей.