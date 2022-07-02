Сотрудникам ГИБДД начальство запретило использовать ручные радары

Сотрудники ГИБДД больше не станут использовать ручные радары для определения скорости и фиксации нарушений скоростного режима, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме", — заявила она.

На смену ручным радарам придут автоматические комплексы фиксации нарушений ПДД. Сейчас на дорогах в России таких - 23, 4 тысячи.