Посетитель фитнес-центра решил помедитировать в бассейне и впал в кому

36-летний мужчина решил помедитировать под водой в бассейне фитнес-центра в Москве, но попытка обернулась бедой: он впал в кому, пишет "МК".

Сотрудники клуба пытались предупредить посетителя, что подобные вещи небезопасны, но мужчина никого не захотел слушать и погрузился в воду для обретения внутреннего спокойствия и просветления. Спустя некоторое время инструктор бассейна достал медитирующего из воды уже в бессознательном состоянии.

Медики оценили состояние мужчины как тяжелое, он доставлен в больницу, в реанимацию с отеком легких.