В России отменили все ковидные ограничения, в Татарстане на этот счет другое мнение

В России сегодня, 1 июля, отменили все ковидные ограничения. Но в Татарстане решено оставить часть ограничений, и вопрос об их приостановке или отмене не обсуждается, сообщает "Реальное время" со ссылкой на вице-премьера Татарстана Лейлу Фазлееву.

Фазлеева отметила, что в регионе остаются обязательные измерения температуры тела сотрудников перед началом работы, дезинфекция мест общего пользования, проветривание помещений каждые два часа. Также обязательным остается масочный режим в медицинских учреждениях.

"В этих ограничениях есть смысл, безопасность. Это уже не ограничения, а обеспечение чистоты и безопасности наших медиков. Всегда были медики в масках", — рассказала Фазлеева.

Статус масочного режима в Татарстане менять не планируют: сейчас он приостановлен, но не отменен для всех. Также в регионе остается в силе запрет на использование кальянов в заведениях общепита.