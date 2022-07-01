В Казани врач-терапевт отделалась условным сроком за взятки на 2,6 миллиона рублей

Авиастроительный районный суд города Казани вынес приговор терапевту и бывшему члену призывной комиссии. Медика Алсу Сулейманову обвиняли в 27 эпизодах получения взято на общую сумма 2,6 миллиона рублей. Суд признал ее виновной по всем этим эпизодам, но приговорил к 5 годам условного срока.

По данным "Бизнес Онлайн", Сулейманова входила в призывную комиссию, где и брала взятки с призывников за признание их негодными к службе в армии. Взяткодатели получали военные билеты на руки.

Вину женщина полностью признала.

Гособвинение просило для врача шесть лет колонии общего режима и лишения права занимать врачебной деятельностью на 3 года. Срок дали условный, но права быть врачом все-таки лишили на 2 года.