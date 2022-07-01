Невероятно: Тамара Глоба назвала один знак Зодиака, который станет главным счастливчиком в июле

Тамара Глоба - астролог с мировым именем - в ежемесячном прогнозе - астролог с мировым именем - в ежемесячном прогнозе представила перспективы для всех знаков Зодиака , но особенно выделила один. Именно он сможет претендовать на звание главного счастливчика месяца. Все желания его должны исполниться, финансы потекут к нему рекой, недоброжелателям останется только горестно вздыхать, наблюдая, как из любой ситуации представители этого знака будет непременно выходить победителями.

Стрелец

Стрельцы, наступивший месяц - полностью ваш. С первых дней, считает Тамара Глоба, закружится водоворот событий, которые будут и неожиданными, и приятными одновременно. Стрелец сможет исполнить давнее желание, никаких препятствий на его пути больше не будет.

Звезды и планеты будут влиять на Стрельца благоприятно и в карьерной сфере. С 10 июля вероятен карьерный рост, может поступить заманчивое предложение, от которого будет сложно отказаться, да и не стоит отказываться, считает астролог.

После первой декады июля на взлет пойдет финансовое состояние Стрельца: деньги будут поступать отовсюду, причем, порой даже весьма неожиданно. А потому если было желание узнать, везет ли вам в лотерее, самое время попробовать купить лотерейный билетик. Не мелочитесь, берите сразу билетик жилищных лотерей, где крупные призы.

После 15 июля Стрельцов ждут изменения на личном фронте. Одинокие наконец встретят вторую половинку, семейные - наладят отношения с партнером и смогут вывести их на новый, более продвинутый уровень.

После 20 июля Стрельцам стоит ждать приятных известий, которые могут повернуть жизнь очень круто: в последней декаде возможны путешествия, смена места жительства, новые знакомства и впечатления.