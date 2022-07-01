Тамара Глоба - астролог с мировым именем - составила прогноз на июль 2022 года. Этот месяц будет весьма насыщен событиями, многих ожидают крутые и неожиданные виражи, а потому не время, чтобы расслабляться.

Овен

В личной жизни Овнов ждут перемены. Может случиться романтическое приключение, Овны могут встретить вторую половинку. В карьере Овнов наступает белая полоса - любое начинание в работе будут успешным, за исключением сомнительных сделок - они быстро вскроются и принесут массу неприятностей. Овнам Глоба советует обратить больше внимания на здоровье и поддержание формы.

Телец

Тельцов в июле ждет огромное количество событий. Следует быть осторожнее с новыми знакомствами и воздержаться от необдуманных поступков. Зато старые друзья в июле окажут огромную помощь и всестороннюю поддержку. В карьерных вопросах скоро наступит переломный момент. Финансовая стабильность будет, если Телец будет бережно относиться к деньгам.

Близнецы

Близнецы в июле получат шанс устроить личную жизнь максимально простым, но оптимальным способом. Вероятно вступление в брак. Если намерения Близнеца серьезные, то и события будут складываться для него самым лучшим образом. На работе и в делах Близнецам рекомендуется разобраться с накопившимися "завалами", это поможет расчистить площадку для чего-то нового и очень интересного.

Рак

Раки в июле вступят в период стремительно меняющихся событий, будет непросто подстроиться под них. Радует, что большая часть изменений будет носить позитивный характер. Карьерного роста пока ждать не стоит, да и работу менять сейчас - не самое лучшее время. Однако с финансами на удивление будет все отлично, если Рак не начнет транжирить.

Лев

Львам рекомендуется разобраться в своей личной жизни - там накопилось немало проблем, которые нуждаются в решении. Если у Льва беда с финансами, также в июле стоит заняться укреплением собственной материальной базы. Представителям знака встретятся очень интересные люди в июле, они помогут и с новой работой, и подбросят ценные идеи.

Дева

Деве пришла пора оставить тревоги и конфликты, не пытаться ничего изменить. Лучше просто отдохнуть от всего, отойти в строну, посмотреть на себя и свои проблемы отрешенно. Это поможет увидеть истину такой, какая она есть. Не берите на свои плечи переживания других людей, сейчас этот груз станет для вас непосильным и может подорвать здоровье.

Весы

Весы могут поссориться с близкими, если не захотят пойти на компромисс и уступить. Если это случится, то придется ждать второй половины месяца, когда уровень конфликтности пойдет на спад. К Весам могут вернуться люди из прошлого. Встреча будет интересной. Однако не стоит возвращаться в это прошлое навсегда, это вызовет лишь разочарования.

Скорпион

Скорпиона ждет много романтики: даже если он давно женат или замужем, место для приятных вечеров с продолжением появится. К концу месяца вероятно повышение по службе, начальство может дать вам премию, оценив все ваши старания. Со здоровьем у Скорпиона проблем не будет, можно смело планировать отпуск, поездки и путешествия.

Стрелец

Стрельцов будут переполнять эмоции. События будут яркими и запоминающимися во всех сферах - от любви до карьеры. Эмоциональные всплески могут утомить Стрельца, и тут на помощь ему придут терпение и уверенность в светлом завтра. На работе могут активизироваться завистники и сплетники - будьте бдительны.

Козерог

Звезды помогут Козерогам в июле наладить личную жизнь. Но если приоритет у представителя знака - карьера, то в этом звезды помогут еще быстрее. Оптимальное время для достижения поставленных целей. Козерогу нужно обратить внимание на здоровье, если этого не делать сейчас, то в будущем здоровье потребует больших вложений и доставит массу хлопот.

Водолей

Водолей вступает в светлую полосу. Проблемы и трудности останутся позади, впереди - яркие эмоции. Водолеи смогут устроить личную жизнь, смогут попробовать свои силы в лотерее, и вполне успешно. Верные решения будет подсказывать обострившаяся интуиция.

Рыбы

Звезды предсказывают этому знаку множество ярких впечатлений, незабываемых романтических встреч и интересных знакомств, которые буквально перевернут их отношение к жизни. Однако от сделок, где на кону большие деньги, лучше отказаться, пока для этого - не самое лучшее время. Рациональность в отношении к финансам поможет Рыбам в июле исполнить мечту.