Собаки выкрали из больницы новорожденного ребенка и съели его заживо

Бродячие собаки в города Панипат (Индия) выкрали из местной больницы новорожденного мальчика и сожрали его заживо, пишет Times Now News.

Беременную женщину доставили в больницу, муж присутствовал при родах. Но после того, как малыш успешно родился, мать перевели в общую палату, на первый этаж больницы. Вместе с ней отправились муж, теща. Все члены семьи присутствовали с роженицей. По индийским законам, им разрешено даже оставаться в палате ночевать. Так и поступили.

Когда молодая мать накормила ребенка, ее тетя уложила кроху рядом с собой. Проснувшись ночью, семья не увидела мальчика. Новорожденного искали по всей больнице. А когда выбежали на улицу, увидели ребенка в пасти бродячего пса. Оказалось, что собаки выкрали и загрызли малыша.

Родственники отобрали у собак ребенка, принесли обратно в больницу, но врачи лишь руками развели: малыш умер, к тому же собаки успели частично его съесть.

Проводится расследование.