В Татарстане на скутере перевернулся 14-летний школьник: ГИБДД подозревает его в пьянстве

В Верхнеуслонском районе Татарстана на скутере перевернулся 14-летний мальчик. Все случилось недалеко от поворота на Русское Бурнашево.

Установлено, что водитель скутера - казанец. Вместе с ним на двухколесном транспорте ехал его 20-летний друг. Предварительно, школьник не выбрал безопасности скорости, а потому транспорт перевернулся. Об пострадавших доставлены в травмами в медицинские учреждения Казани.

У инспекторов ГИБДД, которые побывали на месте аварии, есть основания считать, что школьник был пьян. Уже назначена и проводится соответствующая экспертиза.