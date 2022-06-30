В Казани суд освободил от наказания фельдшера скорой помощи, из-за которой умерла молодая пациентка

В Казани 36-летняя фельдшер скорой помощи подстанции № 2 была в суде признана виновной в том, что своими действиями причинила смерть пациентке по неосторожности. Однако сидеть в колонии она не будет.

Следком установил, что в декабре 2019 года медик в составе бригады скорой помощи приехала на вызов в квартиру на улице Краснококшайской. 23-летняя девушка жаловалась на боль в области груди.

Фельдшер провела лишь поверхностный осмотр, после чего приняла решение не госпитализировать девушку и оставить дома. Однако через час пациентка скончалась.

Вину свою медик так и не признала, но докательств, собранных следствием хватило, чтобы виновной ее признал суд. Ей назначили полтора года ограничения свободы, но в связи с истечением срока давности фельдшера освободили от наказания.