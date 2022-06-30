Выпускник школы, который должен был стать отцом, покончил с собой за два месяца до рождения ребенка

В Московской области выпускник школы, который уже готовился стать отцом, покончил с собой, пишет "МК".

Предварительно установлено, что 16-летний парень отмечал окончание школы. Его подруга сейчас находится на седьмом месяце беременности, она сидела на скамейке с подругой на детской площадке.

Мимо них на "Ладе" проехал молодой парень, остановил авто, поднялся на третий этаж, вышел на общий балкон. Невеста через некоторое время решила посмотреть, что там с ним, зашла в подъезд, но услышала громкий хлопок и лежащее на земле тело.

Парень от полученных травм скончался.

Выяснилось, что его отец в колонии, мать умерла, жил школьник с бабушкой. Незадолго до этих событий он часто был нетрезвым и говорил всем, что "его зовет умершая мать".