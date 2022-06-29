Обвиняют в смерти троих: В Татарстане из-за ДТП с погибшими будут судить жительницу Ульяновска

В Татарстане передали в суд уголовное дело по факту смертельного ДТП. Авария произошла 1 января 2022 года. Перед судом предстанет 24-летняя жительница Ульяновска.

В день трагедии автоледи за рулем Chevrolet Aveo ехала по трассе Казань-Ульяновск. Проезжая Верхнеуслонский район Татарстана, девушка не справилась с управлением и выехала на «встречку». Машина тут же врезалась в Dodge и Skoda Fabia.

От столкновения на месте скончались трое пассажиров Chevrolet Aveo. Пассажира Dodge доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Жительницу Ульяновска обвиняют в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть трёх лиц. Вину свою она не признала, передали в прокуратуре РТ.