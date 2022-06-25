Украинская хватка: певица Наташа Королева решила «подзаработать» на смерти Юрия Шатунова

Пока многочисленные поклонники и друзья покойного бывшего солиста "Ласкового мая" Юры Шатунова переживают тяжелую утрату, некоторые особо предприимчивые звезды решили использовать новость о смерти Юрия в корыстных целях.

Так, смерть Шатунова стала поводом для заработка для украинки Наташи Королевой.

Когда она узнала о смерти исполнителя, произнесла трогательную сочувственную речь, плавно перейдя на факты о собственном состоянии. Женщина пожаловалась на здоровье.

Потом Королева разразилась и вовсе странными словами о том, что смерть Шатунова была предопределена. И в конце концов предложила всем собственную методику сохранения здоровья, чтобы уберечься от преждевременной смерти. Так Королева предложила всем купить ее трехдневный марафон.

"Если вы готовы вместе со мной проделать этот прекрасный комплекс для поднятия бодрости духа, энергии и хорошего настроения, приглашаю! Думаю, вы не будете разочарованы. Присоединяйтесь!" — заверила Королева.

Поклонники негативно отреагировали на такое поведение певицы, отметив, что она поступила с "типично украинской хваткой", но очень цинично.