Опасная погода: синоптики предупредили жителей Татарстана об ухудшении погодной ситуации 26 июня

Синоптики республиканского Гидрометцентра предупредили жителей республики, что в ближайшие сутки не стоит отправляться в лес и находиться рядом с металлическими и шаткими конструкциями, а также поблизости от линий электропередачи.

Дело в том, что погода 26 июня значительно ухудшится.

"В воскресенье, 26 июня, с 6.00 до 18.00, на территории Республики Татарстан местами ожидается сильный северо-западный ветер порывами 15-20 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Осадки в предстоящее воскресенье маловероятны, днем воздух прогреется до +20, а в ночное время температура будет от 13 до 15 градусов тепла.