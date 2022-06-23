Друг Юры Шатунова рассказал, кто получит его многомиллионное наследство

Друг Юрия Шатунова рассказал о том, кто из родных умершего 48-летнего певца уже претендует на его многомиллионное наследство, об этом сообщает ctnews.ru.

С женой Светланой Юрий был в браке с 2007 года, у них есть дочь Эстелла и сын Дэннис. Именно дети станут основными претендентами на наследство отца, вступить в право наследования они смогут через 6 месяцев.

Из имущества у лидера "Ласкового мая" была однокомнатная квартира в Москве, которую ему дали после выхода из детдома. Также продюсер группы Андрей Разин подарил Шатунову жилье в Сочи.

После переезда в Германию Шатунов купил там дом за 10 млн долларов. Стоимость всей недвижимости певца может достигать 13 млн долларов. Есть в семье и люксовые автомобили. Друг Шатунова полагает, что вскоре о себе могут заявить внебрачные дети артиста, претендующие на наследство.