В Татарстане от отравления массово погибли пчелы: пасечники винят в этом власти

В селе Шека Арского района Татарстана массово погибли от отравления пчелы. Мертвыми их нашли как минимум в 32-х ульях. Пчеловоды уверены, что всему виной неверно выбранный властями график обработки полей.

"Мы очень просим обрабатывать поля с 8 часов вечера до 3 часов утра. В это время пчелы не летают, а на обработанные поля они не садятся. Все же просто. Если соблюдать эти правила, все будут довольны", – подчеркнули пчеловоды.

В прошлом году в Татарстане также случился массовый мор пчелиных семей.