Цветы на юбилей: варианты для мужчин и женщин

Юбилей — это торжество, которое принято отмечать с большим размахом. Неудивительно, что в этот день обычно дарят особенные подарки и необычные букеты.

Поздравление для мужчины

Многие думают, что подобрать букет для мужчины сложно, ведь обычно цветы принято дарить представительницам прекрасного пола. На самом деле, в современной флористике предусмотрено огромное количество разнообразных композиций для мужчин, сообщают специалисты сервиса доставки цветов Флорист.ру

Наиболее удачным выбором будут:

Ирисы. Традиционно мужской цветок, который символизирует осмысление жизни во всех ее проявлениях. Красиво смотрятся композиции, в которых сочетаются растения разных оттенков - белые, желтые, сиреневые или разноцветные ирисы, в которых серединка отличается от оттенка основных лепестков.

Герберы. Яркие бутоны выражают пожелание хорошего настроения и много счастливых дней в жизни. Солнечные герберы удачно комбинируются с розами, также изысканно смотрятся композиции только из этих цветов, но в разных оттенках.

Цветы синей цветовой гамме. Флористы рекомендуют подбирать для мужчин букеты из синих орхидей, ирисов, роз, тюльпанов, гортензий. Для разбавления оттенка используют цветы в белой или желтой цветовой гамме, а также зелень.

В композиции на юбилей мужчине можно добавлять небольшие презенты, например, сладости, бутылку коньяка или записку с пожеланиями.

Поздравление для женщины

Традиционно женщинам дарят розы. Чем больше букет, тем роскошнее он выглядит и больше положительных эмоций вызовет у виновницы торжества.

Цвет роз важно подбирать в зависимости от посыла, который хочется донести:

красные — признание в любви, признак страсти;

белые — символ чистоты намерений, теплых, дружеских отношений;

розовые — признание в симпатии, влюбленности;

желтые — пожелание благополучия и счастья;

персиковые и оранжевые — выражение восхищения человеком, пожелание всего хорошего.

При выборе подарка важно учитывать вкусы и предпочтения именинницы. Если вы знаете, какой цветок у нее любимый, то лучшим вариантом будет композиция с ним.

Флористы рекомендуют на юбилей дарить орхидеи, пионы и пионовидные розы, т.к. растения с пышными бутонами.

Имеет ли значение оформление?

Для декорирования букетов можно использовать не только красивую подарочную упаковку, но и:

атласные ленты;

сухоцветы, колоски пшеницы;

декоративную зелень;

бусинки;

стразы;

напыления.

Однако, важно соблюдать меру. Чтобы букет выглядел стильно и роскошно обычно достаточно 1-2 элемента декора.

В каталоге интернет-магазина www.florist.ru собраны разнообразные варианты цветочных композиций. Подобрать подходящую можно на юбилей как мужчине, так и женщине. При необходимости можно оформить индивидуальный заказ, а наши флористы учтут все ваши пожелания.