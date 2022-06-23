Мужчина открыл огонь по коллекторам и погиб, не желая платить долг банку

Житель Ленинградской области категорически не хотел платить долг банку, а потому схватился за ружье, когда к нему из финансового учреждения пришли коллекторы.

62-летний должник увидел, что в Рябово, на его участок, пожаловали те, кого он хотел видеть меньше всего - коллекторы. Он взял охотничье ружье и ранил одного из них. Не положил он оружие и тогда, когда приехала полиция. В итоге стражам порядка не оставалось иного выхода, как применить табельное оружие. Стрелок погиб, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ленобласти.

Коллектор получил ранение в ногу и руку. Его коллега успел сбежать.