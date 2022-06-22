Дома были 11 человек – мать 8 детей и ее дочь не смогли выбраться: Пожар унес жизни двоих

В Ивановской области произошла трагедия, унесшая жизни двух человек. Жертвами пожара в частном доме стали мать 8 детей и ее малолетняя дочь.

Возгорание произошло ночью, в районе 2.30 часов. В доме находились проживавшие там 33-летняя женщина и ее 8 детей от 1 года до 15 лет, а также пришедшие в гости подруга хозяйки с 5-летней дочерью.

Во время ликвидации пожара спасатели нашли тела многодетной матери и 5-летней девочки. Остальные сумели спастись от пламени, им ничего не угрожает, передает местный СК.

По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело. На месте происшествия до сих пор работают следователи и криминалисты. Расследование находится на контроле руководителя следственного управления.