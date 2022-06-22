Обиженный водитель заживо сжег своего начальника из-за невыплаченной зарплаты

В Свердловской области следователи завершили расследование громкого уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве, которое совершил с особой жестокостью.

По данным регионального Следкома, мужчина работал водителей у своего знакомого. Официально его не оформляли, все трудовые отношения регулировались личными договоренностями.

Однако начальник не спешил заплатить водителю. Несколько раз обиженный водитель просил отдать ему заработанное, но шеф заявил, что денег нет. Тогда отчаявшийся водитель взял канистру с топливом, облил входную дверь кабинета, где был начальник, и поджег. В итоге жадный шеф сгорел заживо.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.