В Казани муж и жена разобрали забор у гипермаркета и сдали оцинкованные листы на полмиллиона рублей

В Казани семейная пара - муж и жена - кропотливо разбирала забор у гипермаркета, чтобы сдать в металлом. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

Следователи установили в течение четырех суток с 13 по 17 июня пара скручивала оцинкованные листы с забора, грузила в арендованное авто и вывозила в пункт металлолома. Сдали 1373 листа, ущерб гипермаркету причинен на 570 тысяч рублей.

В отношении трудолюбивых мужчины и женщины было заведено уголовное дело по статье "Кража". Свою вину они признали.