Женщину, которая обвинила мужа в домогательствах к ребенку, нашли мертвой в лесу

Жительницу Красноярского края, которая заявила в полицию на мужа, якобы домогавшегося к ребенку, нашли мертвой в лесу. Внешне признаков насильственной смерти не обнаружили, но назначены экспертизы.

Как пишет NGS24.ru., эта женщина ранее заявила, что муж домогался до их дочери. Мужчина признался в этом на первом допросе, но потом резко отказался от показаний. Тем не менее суд отправил его в СИЗО, пока идет следствие.

Муж в изоляторе, ребенок - у бабушки. Пока сложно сказать, как женщина оказалась в лесу и что с ней случилось.

По данным Telegram-канала Kras Mash, женщина оставила предсмертную записку для матери супруга: написала, что не может так дальше жить. Хоть она и призналась в том, что оклеветала супруга, его не выпустили из СИЗО.