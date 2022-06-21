Самым плохо: власти Франции, Германии и Италии отказались поставлять оружие Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги впервые отказали украинскому лидеру Зеленскому в оперативном предоставлении оружия. Об этом они сообщили ему во время своего последнего визита в Киев.

Причины такого решения властей европейских государств, сообщает Los Angeles Times, очевидны и понятны всем: лидеры государств устали от тяжелых экономических последствий взаимодействия, в частности, введения санкций против РФ, которые ударили по самим странам.

Чуть ранее Die Welt сообщило, что лидеры стран не только не дали оружия, но и усиленно уговаривали Зеленского сесть с Россией за стол переговоров.