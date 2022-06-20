Татарстанский рэпер Нурминский женился: Нас ждут крутые повороты

Татарстанский рэп-исполнитель Нурминский (он же Альберт Шарафутдинов) из села Норма Балтасинского Республики Татарстан практически обзавелся семьей. Трогательное фото с никаха появилось в социальных сетях.

Об избраннице известно не так много: девушку зовут Алсу, она родом из города Туймазы.

Снимок рэпер подписал многообещающе:

"Впереди нас ждут крутые повороты".

Нурминский родился в Балтасинском районе, учился в Казанской автотранспортном техникуме, отслужил в авиационной части ВВС России. Слава пришла к нему в 2017 году, а в 2019 году он уже выпустил студийный альбом "Пацаны с улиц выбиваются в люди".