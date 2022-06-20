В Казани на ипподроме лошадь после финиша упала замертво

Сегодня, 19 июня, в Казани лошадь после скачек на ипподроме упала замертво. Привести в чувство животное не удалось, она погибла, сообщает Тататрстан-24.

По словам очевидцев, после финиша, когда всех коней должны были увезти в конюшню, одна из них упала. Все это произошло на глазах у зрителей, которые пришли посмотреть скачки в честь празднования Сабантуя.

«Все вокруг начали говорить, что упала лошадь. Когда я обернулся, она уже лежала и не двигалась. Ее откачивали, делали массаж сердца. Но это не помогло», — рассказывает очевидец.

Лошадь быстро погрузили на трактор и увезли с поля.