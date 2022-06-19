Татарстан заключил трехстороннее соглашение с Ассоциацией волонтерских центров

На Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание трехстороннего соглашения о развитии добровольчества (волонтерства) между Кабинетом Министров Республики Татарстан, Ассоциацией волонтерских центров и АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан».

Его подписали министр по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов, Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев и Айрат Мубаракшин, исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан».

В церемонии заключения соглашения принял участие и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Министерство, занимаясь координацией волонтерской деятельности в республике, оказывает всестороннюю поддержку добровольческому сообществу. Ключевая роль в этой работе принадлежит нашему Информационно-ресурсному центру добровольчества. Он аккредитован и находится на лидирующих позициях по стране. Сегодня в каждом муниципалитете есть отдельный волонтерский штаб. В прошлом году мы приняли отдельную республиканскую программу развития добровольчества в Татарстане. Это позволяет системно оказывать помощь волонтерским организациям Республики. А это более 1200 команд с общим охватом почти 100 тысяч человек», – прокомментировал Сулейманов.

«Команда Республики Татарстан находится в постоянном движении – разрабатывает новые мотивационные и образовательные программы, практики по привлечению новых жителей региона к волонтерской деятельности. Подписание соглашения – значимый шаг для развития добровольчества в нашем регионе», –добавил Мубаракшин.

Добровольчество (волонтерство) в Татарстане находится в процессе стремительного развития. На данный момент в регионе число добровольцев составило более 93,5 тысяч человек, а добровольческих объединений более 1247 единиц. Муниципальные добровольческие центры работают во всех 45 муниципальных образованиях республики.