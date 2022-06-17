Депутат Госдумы от Татарстана согласился отдать служебную BMW в обмен на «Ладу»

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов положительно высказался о предложении министра финансов РФ Антона Силуанова пересадить российских чиновников на "Лады". В своем Telegram-канале он сообщил, что хоть сейчас с удовольствием отдаст свою служебную BMW в обмен на "Весту".

Морозов отметил, что имеет опыт вождения отечественных авто: пять лет вплоть до 2020 года ездил на семиместном "Ларгусе".

"Ни одной претензии к машине", — заявил Морозов, уточнив, что пересядет на "Весту" лишь после того, как это сделают все.

По его мнению, сегодня надо активно стимулировать отечественный автопром. Морозов предложил также использовать отечественные автобусы, грузовики и спецмашины для поддержки производителей.