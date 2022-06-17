Посетительница кофейни наглоталась стекла и доставлена в больницу

Печально закончилось для 26-летней жительницы Москвы посещение кофейни. Женщина наглоталась стекла, которое было в напитке.

Как сообщает "МК, девушка была в кафе с молодым человеком. Заказали две чашки кофе. Когда девушка почти допила свой напиток, то ощутила резкую боль в горле. На дне чашки же лежали еще несколько кусков стекла.

Видимо, кто-то из персонала разбил бокал над посудой для кофе и не сполоснул чашки.

Молодой человек сразу вызвал скорую помощь. Сейчас пара готовит исковые заявления в суд, чтобы призвать руководство кофейни к ответственности.