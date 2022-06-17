В Татарстане водитель Гранты на высокой скорости влетел под фуру и погиб

В Татарстане на трассе "Казань-Оренбург" накануне случилось смертельное ДТП. Предварительно установлено, что на высокой скорости автомобиль "Лада Гранта" вылетел на полосу, предназначенную для встречного движения. Недалеко от села Именьково Лаишевского района легковушка буквально залетела под фуру.

Грузовик от удара вылетел в кювет, легковое авто выбросило в противоположный кювет.

Тело погибшего на месте водителя "Гранты" достали из груды металла очевидцы и инспекторы ГИБДД. Травмировался и водитель фуры, его доставили в больницу.