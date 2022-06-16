А мы это пьем: в чайных пакетиках нашли фрагменты ДНК тысяч видов насекомых

Ученые из Германии выяснили, что именно мы пьем, когда завариваем пакетик чая. Оказалось, что в каждом чайном пакете есть останки ДНК тысяч видов букашек.

Группа исследователей из Трирского университета уверены, что насекомые могли попасть в чай при обработке чайных листьев, а также следы ДНК остаются на листьях даже после того, как букашка посидела на них и благополучно уползла далее своей дорогой.

Внутри пакетика чая были обнаружены останки до 400 видов насекомых, а суммарно во всей пачке е-ДНК были тысячи.