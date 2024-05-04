В Казани решили отменить салют в честь Дня Победы

В преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Казани принято решение отказаться от традиционного салюта. По словам источников издания "Бизнес Онлайн", мероприятие убрали из программы по соображениям безопасности.

Концентрация большого скопления людей в центре города на площади у Чаши, набережной и у стен Кремля, которое неизбежно сопровождает салют, вызывает серьезные опасения у властей. Наблюдаются серьезные проблемы с обеспечением должного уровня безопасности как во время мероприятия, так и после него.

В связи с этим органами исполнительной власти было принято решение отменить запланированное празднование. Официальное подтверждение этой информации пока не поступало.