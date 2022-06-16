В Татарстане в детском игровом автомате обнаружился недетский приз в виде пивной банки

В Набережных Челнах в детском игровом автомате, в котором нужно вытягивать игрушки при помощи манипулятора, нашли пивную банку. Ее среди мишек и заек заметил внимательный местный житель.
О недетском призе в детском автомате мужчина сообщил в УФАС, пишет Chelny-biz.ru.
Автомат расположен в торговом центре, но стоит не в алкогольном отделе, чтобы оправдать хоть как-то наличие пивной банки внутри. Он расположен там, где его видят дети.
Антимонопольная служба возбудила производство. Специалисты пришли к выводу, что банка сама по себе является рекламой.
"Реклама под видом детской мягкой игрушки склоняет, а также побуждает несовершеннолетних к совершению противоправных действий, представляющих опасность для их жизни и здоровья, а также иных лиц", – говорится в официальном сообщении УФАС по РТ.
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