В Татарстане в детском игровом автомате обнаружился недетский приз в виде пивной банки

В Набережных Челнах в детском игровом автомате, в котором нужно вытягивать игрушки при помощи манипулятора, нашли пивную банку. Ее среди мишек и заек заметил внимательный местный житель.

О недетском призе в детском автомате мужчина сообщил в УФАС, пишет Chelny-biz.ru

Автомат расположен в торговом центре, но стоит не в алкогольном отделе, чтобы оправдать хоть как-то наличие пивной банки внутри. Он расположен там, где его видят дети.

Антимонопольная служба возбудила производство. Специалисты пришли к выводу, что банка сама по себе является рекламой.

"Реклама под видом детской мягкой игрушки склоняет, а также побуждает несовершеннолетних к совершению противоправных действий, представляющих опасность для их жизни и здоровья, а также иных лиц", – говорится в официальном сообщении УФАС по РТ.