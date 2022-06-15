Золотые унитазы - теперь не редкость: В Казани резко подорожала сантехника, цены шокируют

В связи с событиями последних месяцев подорожание товаров уже становится привычным следствием. Но только теперь повышение стоимости коснулось ни овощей и фруктов, ни смартфонов и ноутбуков, а сантехники. В особенности цены выросли на унитазы, смесители, раковины класса эконом. А вот в премиум-сегменте все совсем плохо, там просто начался “большой дефицит”, так как в основном товары были только импортные.

Как сообщает РБК со ссылкой на исследование строительной компании Pridex, стоимость позиций выросла до 70% на российском рынке, не смотря на то, что доллар вернулся к докризисной отметке.

“Китайские и турецкие поставщики активно пользуются ситуацией повышенного спроса, связанной с уходом европейских брендов, и поднимают стоимость своих изделий”, - приводят слова коммерческого директора Pridex Александра Алейникова РБК.

Корреспондент Prokazan.ru решила узнать, действительно ли обычный белый унитаз стал своего рода “золотым”? С чем связан рост цен, и насколько стало ощутимо повышение стоимости на сантехнику?

Я направилась в ближайший к редакции магазин строительных материалов, где в будний день парковка была полностью забита машинами, а людей вывозивших тележки с рулонами обоев и досками еще больше. Зайдя в гипермаркет известного бренда, стало ясно, что у казанцев начался сезон ремонтных работ. Кто-то выбирает паркет, кто-то кухню, кто-то присматривает новую ванную.

Сперва я направилась к смесителям, где цены меня весьма удивили. Они кусались! Минимальная стоимость от 3000 рублей.

“Ну вот есть за 1694 рубля настенный. Самый обычный”, - показал мне консультант.

Хочешь более современный и качественный, придется купить смеситель за цену в два раза больше, а то и в три и четыре.

Как я поняла, товары разделены по сегментам, а именно эконом-класс и премиум. На одном стенде в основном представлены смесители китайского производителя, стоимость которых варьируется от 3500 рублей до 6000 рублей. И это, на минуточку, эконом. На другом стенде представлены товары из Европы, по большей части немецкого производства, где средняя стоимость смесителя 9000 рублей.

В отделе раковин посетителей было больше. Цена зависит от размера и модели раковины. Можно найти и за 3600 рублей, и даже за 2300 рублей. Самая дорогая, которую видела, стоила 13 тысяч рублей. В основном представлены продукты российского производства.

Если тут цены кусаются то, что тогда творится в отделе унитазов? А там самый дешевый был за 7 500 рублей. Ниже этой стоимости просто нет. В этой ценовой категории большинство представленных товаров от производителей из России, которые также изготавливают более дорогие унитазы. Ценовую категорию, где унитаз стоит от 18 до 30 тысяч, в основном заняли немецкие производители.

“Подорожание заметил, цены выросли все на 20%. Дефицита нет, все есть в наличии. Отечественная замена всегда была”, - ответил на мой вопрос сантехник по имени Артур.

Лето- пора ремонтов

Так почему на всю сантехнику повысились цены ? И будет ли понижение? Об этом поговорила с руководителем центра разработки бизнес-планов “Позитив Консалтинг” Иреком Галямовым.

Несмотря на возврат курса рубля к докризисным показателям, важным факторами, которые влияют на конечную стоимость продукта, остаются все-таки сокращение предложения, усложнение логистических цепочек и удорожание сырья.

“Все стройматериалы в целом в цене поднялись в связи с экономическими перипетиями, которые были в связи с повышением и понижением центральной ставки, с инфляцией. Импорт сократился, а те отечественные компании, которые производят сантехнику, они не в состоянии полностью удовлетворить спрос, еще комплектующие в составе себестоимости присутствуют импортные, плюс ко всему логистические проблемы добавились, ситуация с сырьем и так далее”, - отметил эксперт.

Помимо этого, как рассказал нам Ирек Галямов, в летнее время на сантехнику и так повышается спрос, а также сфера строительства снова набирает обороты.

“Сейчас тенденция такова, что федеральные игроки заходят на рынок строительства Татарстана, что конечно же повлечет конкуренцию между региональными и федеральными застройщиками. Этап строительства активно пробуждается, и в связи с отсутствием импортных составляющих для ремонта, в том числе сантехники, происходит повышение стоимости”, - отметил Ирек Галямов.

Также он отметил, что сейчас выходят сроки 20% депозитов в банке, где многие люди держали свои сбережения, поэтому многие начинают думать о том, куда вложить свои деньги.

“Сейчас выходят сроки как раз 20% депозитов, которые были. Получается такая ситуация, что по факту люди ищут варианты вложения. Кто-то пытается улучшить жилищные условия, ремонтом занялся. Плюс спрос на лето приходится именно на сантехническую продукцию, поэтому сейчас многие пытаются поменять сантехнику в доме. Лето - пора ремонтов, экономическая ситуация и зона повышенного спроса привели к данному факту”, - ответил мне эксперт.

Наконец, на ценообразование повлияло не только повышение курса доллара. Поэтому, когда он оказался на отметке 58 рублей, цены не упали. Ведь спрос никуда не ушел, а стал только выше, а предложение по-прежнему ограничено и логистика проблематична. Поэтому цены не только не упадут, а могут стать даже выше.