«Дай Бог, у них получится»: министр спорта Татарстана высказался о романе Загитовой и Воронкова

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался на околоспортивную тему - об отношениях 21-летнего игрока "Ак Барса" Дмитрия Воронкова и 20-летней фигуристки Алины Загитовой.

Леонов уверен, что эти двое могут стать прекрасной парой, если решатся подтвердить общественности свои отношения. Минспорта Татарстана готово будет в этом случае обсудить данный вопрос по поводу сотрудничества для популяризации спорта.

"Любовь побеждает всё, дай бог, у них получится. Насколько я знаю, официально об отношениях они не заявляли, об этом писали только в СМИ. И, честно говоря, глубоко не знаком с личной жизнью ни того, ни другого, но точно могу сказать, что это великолепные спортсмены, имеющие отношение к Татарстану, к Казани.

Если они станут полноценной парой, обязательно свяжемся с ними и будем как-то обсуждать вопрос сотрудничества в рамках популяризации спорта в республике. Как сейчас можно говорить, своих мы не забываем. Будем использовать их, главное, чтобы у них самих было желание", — отметил Леонов, которого цитирует "Матч ТВ".